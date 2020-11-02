2 ноября 2020 года вечером была открыта стрельба возле синагоги в городе Вена, а также атакован еврейский культурный центр и ресторан. По предварительным данным, убиты 7 человек и ещё 4 ранено.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что это террористический акт.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, Объединённая еврейская община Украины осуждает террористический акт в Вене и осуждает любые проявления ненависти.

В ОЕОУ выразили соболезнования австрийскому обществу.

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Автор: УНИАН