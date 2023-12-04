По словами Салливана, сейчас все зависит от Конгресса.

У Соедниненных Штатов Америки заканчиваются средства для помощи Украине, и если Конгресс не одобрит финансирование, поставки оружия Киеву могут прекратиться. Такое заявление сделал во время брифинга советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Без действий Конгресса у Администрации президента к концу года закончатся ресурсы для предоставления большего количества оружия и оборудования для Украины и для предоставления вооружения из американских военных запасов без вреда нашей собственной военной готовности. Ресурсы, которые Конгресс предоставил для Украины и других нужд в сфере национальной безопасности, остановили российское продвижение в Украине, помогли Украине достичь существенных военных побед, включая отвоевание более 50% территории, которую Россия оккупировала", – отметил он.

По его словам, сейчас все зависит от Конгресса. Именно Конгресс должен решить, продолжать ли поддержку Украины в ее борьбе за свободу, или "Конгресс будет игнорировать уроки, которые мы выучили из истории, и позволит Путину преобладать".

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Он напомнил, что у США заканчиваются деньги и "почти закончилось время". Салливан призвал Конгресс одобрить запрос Байдена на финансирование, который усилит нацбезопасность США и позволит помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

"Если не будет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не сможем продолжать передавать оружие", – добавил он.

Помощь Украине от США

Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить финансирование помощи Украине. К концу 2023 года ресурсы для поддержки Киева полностью исчерпаются.

Отметим, что президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере свыше 100 млрд долларов. еще в октябре 2023 года. Примечательно, что самая большая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, была предусмотрена именно для Украины. Также там были предусмотрены деньги для Израиля.

Сначала финансирование пытались одобрить только для Израиля, но Байден этот документ ветировал. Поскольку соглашения так и не достигли, президент США был вынужден подписать временный бюджет, помощи для Украины в котором не предусмотрено.

В начале декабря сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд сообщил, что пакет помощи для Украины и Израиля Конгресс может одобрить до конца текущего года.

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