Дроны значительно упростят работу спасателей, отметили в ГСЧС.

Компания ДТЭК передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области.

Об этом речь идет в сообщении компании.

"Эти дроны значительно упростят нашу работу. Они будут использоваться для обследования наземной части территории Черниговской области и подводных территорий. Они позволят уменьшить угрозу для жизни личного состава, который проводит работы по разминированию", - сказал заместитель начальника части пиротехнических работ АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области капитан службы гражданской защиты Артем Кузуб.

Отмечается, что благодаря подводному дрону специалисты ГСЧС смогут более эффективно искать мины и боевые орудия, поскольку из-за сильной физической нагрузки водолазы не могут долго находиться под водой.

Также в ДТЭК подчеркнули, что подводным дроном управлять значительно сложнее, чем обычным, поэтому компания предоставит ГСЧС своих специалистов, для того, чтобы они научили саперов пользоваться им.

"Подводный дрон полезен тем, что он сильно снижает риск для жизни водолазов, поскольку им не обязательно спускаться под воду. Но он сложнее в использовании, чем обычный дрон. Мы давно используем подводные дроны для обследования гидротехнических сооружений ТЭС. Поэтому мы предоставим ГСЧС своих специалистов, которые научат их пользоваться им", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 млн гривень.