Речь идет о конфликте, который возник между пассажиркой Евгенией Каплюк и пожилым "полковником в отставке" в поезде "УЗ", который двигался по маршруту Львов-Киев. По версии Краплюк, она стала жертвой домогательств.

В "Укрзализныце" среагировали на конфликт, возникший между пассажиркой Евгенией Краплюк и пожилым "полковником в отставке".

Речь идет об инциденте, который произошел в одном из вагонов "УЗ" в поезде, который 8 июня следовал по маршруту Львов-Киев. Ранее Краплюк в своем видеообращении рассказала о неприятном инциденте: когда ее пожилой сосед по пассажирскому месту начал делать ей сексуальные намеки, а в ответ на просьбу Краплюк сменить место в поезде, чтобы избежать домогательств - проводник посоветовал ей к этому "привыкать".

В ответ на это в "УЗ" подчеркнули, что стремятся беспристрастно рассмотреть это дело. Там отмечают, что по версии поездной бригады, конфликт произошел из-за того, что пассажирка общалась на русском языке.

Говорят, что применят дисциплинарные меры к проводнику, если эта версия не подтвердится, а слова женщины о сексуальных домогательствах удастся доказать.

Там указали, что имеют четкий алгоритм для расследования конфликтов и непредвиденных ситуаций во время движения поезда. Первое - пассажир должен обратиться к проводнику или начальнику поезда с соответствующей жалобой, чтобы те вмешались в ситуацию. Второе - по возможности, фиксация происходящего на камеру или фото. Третье - вызов правоохранителей, который должна осуществить бригада поезда на ближайшей на пути станции.

"Если на каком-то из этапов процесс идет не по алгоритму, то пассажир может сразу обратиться в контактный центр УЗ по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию, что позволит нам оперативно вмешаться и решить проблему", - отмечает "УЗ".

Также там напомнили украинцам, что поезд - это средство передвижения, а не место для знакомств, и призвали общество сознательно и корректно относиться друг к другу.

Скандальная ситуация в одном из поездов "УЗ"

Напомним, что о скандале с пассажиркой Евгенией Краплюк стало известно 17 июня. Женщина отмечает, что стала жертвой домогательств со стороны своего пожилого соседа в купе. Это произошло во время путешествия из Львова в Киев 8 июня. Мужчина спрашивал Евгению, можно ли ее поцеловать и говорил "что бог послал ему женщину". Также в свое оправдание он отмечал, что когда проснулся, увидел, что Евгения "лежит как расщепенка, наверняка в камышах родилась". Дед утверждал, что он "киборг" и "полковник в отставке".

Женщина в своем видеообращении отметила, что, прежде всего, пыталась сменить место в вагоне поезда, обратившись к проводнику. Но, по словам Евгении, тот ей отказал, сказав, что после войны таких "киборгов" в Украине будет очень много, поэтому нужно привыкать. Также отказ аргументировали дефицитом свободных мест в поезде.

Вас также могут заинтересовать новости: