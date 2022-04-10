Александр Павлюк отметил, что работы по разминированию территории, налаживанию энергоснабжения и восстановлению дорожной инфраструктуры идут круглосуточно.

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что основные работы по восстановлению и обеспечению жизнедеятельности Киевской области планируется завершить в конце мая.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Основные работы будут до конца апреля сделаны. Работы идут большими темпами. Я надеюсь, что к Пасхе мы огромные работы сделаем. Но все остальные, основные мероприятия, это - конец мая... К тому же, остается угроза с севера и мы не можем на это не обращать внимания, мы должны работать и в этом направлении. Поэтому мы просим с пониманием к нашей работе относиться", - подчеркнул Павлюк.

Также он призвал людей немного подождать и пока не возвращаться в свои дома из-за опасности от оставленных оккупантами "сюрпризов".

"Есть большая опасность для людей! Только за эту неделю обезврежено более 11 тыс. боеприпасов. Это и мины, которые не разорвались, установленные "ловушки", растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне, откуда они уходят. Нужна очень тщательная проверка, только после того мы сможем дать людям официальный доступ к их объектам. Я все понимаю, что каждый хочет увидеть свой дом, зайти в него, поэтому дал указания на всех блок-постах не возвращать людей, которые едут в свои дома, но гарантию (безопасности - УНИАН) мы еще не можем дать. Поэтому лучше все-таки подождать, пока мы проведем мероприятия, чтобы сохранить имущество", - акцентировал Павлюк.

Он добавил, что работы ведутся круглосуточно, в каждом населенном пункте создан оперативный штаб по всем направлениям, областной штаб координирует работу всех местных штабов, на заявки по опасным предметам немедленно реагируют.

Председатель Киевской областной военной администрации отметил, что работы проводятся круглосуточно, в области работают 18 групп представители ГСЧС, а также прибыли около 600 полицейских из других регионов, чтобы круглосуточно устанавливать контроль за сохранностью имущества и недопущения мародерства.

"Люди работают день и ночь... мы хотим к концу месяца сделать так, чтобы люди вернулись в свои дома, где это возможно", - сказал Павлюк.

Относительно количества блок-постов на дорогах только и образовывающихся пробок председатель Киевской областной военной администрации пояснил, что важнейшие блок-посты останутся.

"Пока мы не сделаем еще один оборонительный рубеж на удалении от Киева, также есть опасность что для Киевской области, что для Киева. Эти все вопросы продуманы и постепенно решаются", - сказал Павлюк.

Отвечая на вопрос о восстановлении объектов инфраструктуры, руководитель военной администрации отметил, что сейчас большой объем работ проводится по восстановлению мостов на дорогах областного значения и восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах.

"Мост в Стоянке ... работаем. За два месяца планируем восстановить первую полосу и еще через два - вторую полосу. Это в наших планах. А в следующую субботу планируем запустить объездную дорогу, объездной мост у моста в Стоянке. Сегодня мы запускаем объездной мост возле населенного пункта Романовка... Было уничтожено много мостов по всей области, особенно когда россияне отходили, это также большая работа... и еще большая проблема по обеспечению электроэнергией... 352 населенных пункта, в которых нет электроснабжения", - сообщил Павлюк.

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