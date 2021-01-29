Судья Иванина удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок содержания под стражей для обоих обвиняемых до 28 марта.

Днепровский районный суд г. Киева продлил содержание под стражей обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина.

Читайте такжеДело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей (фото)Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Судья Юлия Иванина удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок содержания под стражей до 28 марта.

Дело Гандзюк

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, который носит характер особого мучения, и повлекло смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Леся Лещенко