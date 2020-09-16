68% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 18% - оценивают вектор развития дел как правильный.

Большинство украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Читайте такжеБольшинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале сентября.

"68% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 18% - оценивают вектор развития дел как правильный", - говорится в результатах опроса.

В то же время, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшение. 26% - не почувствовали никаких изменений. Об ухудшении экономической ситуации собственной семьи говорили 49% респондентов. Только 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.

Оценивая ближайшее будущее, 32% не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в следующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, в то же время 15% - улучшения.

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны на Донбассе.

***Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 3-6 сентября. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Другие результаты опроса:

Почти половина украинцев считают меры властей по борьбе с COVID-19 оптимальными

Большинство украинцев боятся больше экономических последствий от кризиса коронавирус, чем заболевания

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко