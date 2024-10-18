Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.Государственный оператор тыла (ДОТ) подходит очень избирательно к штрафным санкциям в случаях, когда компании-поставщики поставляют для военных некачественные продукты питания.

Об этом Об этом заявилзаявилзаявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей. член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом Об этом заявилзаявилзаявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей. член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.Об этом заявилзаявил член Антикоррупционного совета при Минобороны Александр Геращенко, постоянно участвующий со своими коллегами по совету, представителями МО и ДОТ в проверках отдельных воинских частей.

Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.Геращенко, в частности, обратил внимание, как ДОТ прекратил договорные отношения с компанией Трейд Гранит Инвест. Это произошло на основании статьи в одном из изданий и информации от военного, который пожаловался на качество консервов. Как результат, с компанией готовы разорвать отношения, даже не дождавшись результатов испытания.

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В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО «АСИКС ГРУПП» – 114 нарушений, ООО «Мит Пром» – 51, ООО «Контракт прод резерв» – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.В то же время он привел данные, которые демонстрируют, что у других компаний-поставщиков гораздо больше зафиксированных нарушений, но с ними договора почему-то не расторгаются. Например, статистика совещания от 21 августа свидетельствует, что Трейд Гранит Инвест имеет всего 2 нарушения, в то время как Бусский консервный завод – 176 нарушений, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114 нарушений, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.

Геращенко рассказал, как лично проверял склады «Бусского консервного завода» в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член АнтикорГеращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсоветасовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком. удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член АнтикорГеращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсоветасовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком. удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.Геращенко рассказал, как лично проверял склады "Бусского консервного завода" в Житомирской области. Этот поставщик Минобороны хранил пищу для военных в складах с гнилыми стенами, в вони и грязи. Член Антикорсовета удивляется, почему при выявлении грубых нарушений не был расторгнут контракт с этим поставщиком.

Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО «Ахтырка мясопродукт» привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.Или, например, в августе 2024 года поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" привез в одну из воинских частей Черниговской области партию консерв без соответствующих протоколов испытания, но с ним тоже не расторгли договор.

Еще одним нарушителем оказался поставщик «Асикс Групп», на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.Еще одним нарушителем оказался поставщик "Асикс Групп", на складах которого Геращенко обнаружил гнилые яйца и фальсифицированное масло, на которое тоже жаловались военные. Но и этого поставщика ДОТ не изменил.

«Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?», - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно."Почему в вышеперечисленных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора?", - удивляется Геращенко, отмечая, что доказательной базы было достаточно.

Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.Следовательно, член Антикоррупционного совета обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными относительно наказаний поставщиков.

Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.Такая избирательность, подчеркнул он, несет в себе прямые коррупционные риски и может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности, когда это касается южных и восточных регионов Украины.