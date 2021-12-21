Он оспаривает свое отчисление из штата судей. Сейчас суд решает, открывать ли производство.

В Окружной административный суд Киева поступило два иска от Николая Чауса, в одном из которых он просит суд отменить приказ Днепровского районного суда Киева об отчислении его из штата судей.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Окружного админсуда Киева.

В другом иске Чаус требует признать противоправными действия Днепровского районного суда Киева в виде представления в Высший совет правосудия обращения о привлечении Чауса к дисциплинарной ответственности.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данным административным искам.

Дело судьи Чауса: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Читайте такжеДело о получении взятки: судья-"баночник" Чаус не пришел на заседание Высшего антикорсудаВ сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно своего похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении экс-судьи "приняты меры для обеспечения его безопасности".

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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