Следующее слушание запланировано на 16:30 21 декабря.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус не пришел на заседание в Высший антикорсуд, который рассматривает его дело по существу.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, 14 декабря в ВАКС должно было состояться заседание по делу по обвинению Чауса в получении взятки.

"Заседание отложили из-за неприбытия обвиняемого", - отметили в суде.

Следующее слушание по этому делу запланировано на 16:30 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении $150 тыс. взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

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В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области пришел мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

Автор: Антонина Доломанжи