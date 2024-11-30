"Бронь" теперь могут получить протезисты и техники.

В Украине расширили список сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Теперь получить "бронь" могут протезисты и техники.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1362.

Отмечается, что забронировать могут военнообязанных, которые работают протезистами-ортезистами, техниками-протезистами-ортезистами, инженерами-технологами-протезистами, инженерами-протезистами и механиками протезно-ортопедических изделий.

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Главным условием для "брони" такого сотрудника является выполнение им не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев до бронирования.

Также в постановлении указано, что военнообязанным работникам критически важных предприятий будет начисляться ежемесячная зарплата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от мобилизации. Заработная плата должна составлять у всех забронированных от 20 000 гривень, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Помимо этого бизнес, который реализует гуманитарные проекты за счет международных партнеров, теперь обязан отвечать новым критериям, утвержденным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Ранее народный депутат Богдан Кицак сообщал, что значительная часть украинцев потеряет бронирование от мобилизации. Новая норма требует, что для бронирования работник должен быть трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в Украине десятки тысяч военнообязанных потеряли "бронь". Отмечается, что статус "критически важных" потеряли 10% предприятий.

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