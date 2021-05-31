Юрий Зонтов призвал судью применить к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов отрицает, что может влиять на свидетелей и ход расследования дела о взятке и просит суд отпустить его под домашний арест.

Об этом он сказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривается ходатайство детективов НАБУ о продлении срока досудебного следствия, сообщает издание "Капитал".

«Негласными следственными действиями за 3 месяца было установлено, что никаких контактов ни с одним представителем ни одного правоохранительного органа не было», — подчеркнул Зонтов.

Кроме того, он отметил, что не контактировал с представителями судебных органов. Представители Службы внешней разведки также ни разу не присутствовали на судебных заседаниях.

Из трех томов ходатайства о продлении меры пресечения все документы касаются Донца (адвокат Юрий Донец, — ред.). «Ни одного нового документа не добавлено», — подчеркнул подозреваемый.

В связи с изложенным Зонтов призвал судью применить к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие, в свою очередь, просит продлить сроки расследования на 7 месяцев — до ноября 2021 года, обосновывая это необходимостью проведения следственных действий и экспертиз.

Адвокат Зонтова Александр Корнага убежден, что следствие затягивается с одной единственной целью — чтобы «добраться» до брата его клиента — главы ОАСК Павла Вовка.

«Я понимаю, почему прокурор просит продлить срок расследования до 7 месяцев. Могли бы просить и до года. Дело в том, что они не достигли той цели, которая ставилась. Им нужен не Зонтов и не Донец — им нужен судья Вовк, о чем записано в извлечении из Единого реестра досудебных расследований: „Зонтов, являющийся братом Вовка, и так далее...“ Однако состава преступления на Вовка нигде не нашли и это проблема. И это то законное, как они считают, основание, чтобы просить продлить досудебное расследование до ноября месяца», — отметил защитник во время заседания.

Он считает, что позиция детективов НАБУ не выдерживает критики. В частности, это касается допроса свидетелей и назначения экспертиз.

«Производство длиться с января. За 5 месяцев 43 детектива не смогли допросить 5 человек... Более того, до сих пор ни одного следственного действия с моим подзащитным не было проведено», — возмущен защитник.

По его мнению, и соответствующие экспертизы назначены не для того, чтобы получить доказательства по делу, а чтобы именно подать ходатайство о продлении срока следствия. Это видно по датам, которые указаны на экспертизах, — подавляющее большинство из них назначалось в период с 13 по 20 мая. Кроме того, следствие специально направило экспертизы в Николаевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр — то центр, в котором наименьший состав экспертов.

«Законом предусмотрено, что в случае невозможности проведения экспертизы по месту нахождения органа досудебного следствия, она назначается в ближайшую, соседнюю область... Николаевская область никаким образом не является ближайшей к Киевской», — напомнил защитник.

Напомним, что 9 апреля Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога в 35 млн. 185 тыс. гривен брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова. В тот же день ВАКС арестовал с возможностью залога еще одного адвоката, которого задержали вместе с Зонтовым, — Юрия Донца. Сумма залога для него была определена почти в 3 миллиона гривен. В суде сообщали, что за Донца внесли залог.

Адвокатов обвиняют в том, что они, якобы, за 100 тысяч долларов обещали решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу. В НАБУ изначально акцентировали внимание на том, что один из адвокатов является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

Сам председатель ОАСК Вовк заявлял, что его брата используют для сведения личных счетов.

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Автор: Иван Бойко