Стали известны обстоятельства смерти Бориса Патона (видео)
Стали известны некоторые обстоятельства смерти героя Украины, руководителя Национальной академии наук Бориса Патона.
Как сообщает сайт "Сегодня", сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.
"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы ... Похороны, очевидно состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. у него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место захоронения", - говорят в НАН Украины.
Кроме того, по данным академиков, Патон раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.
"Но и на карантине он работал. Удаленно", - уточнили в НАН Украины.
По информации еще одного источника, Борис Патон последнюю неделю лежал в реанимации, ему поддерживали работу сердца.
Борис Патон умер: биография Героя Украины
- Родился 14 ноября 1918 года в Киеве. Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик).
- Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
- С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона.
- Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.
- 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.
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