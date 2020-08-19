Стали известны обстоятельства смерти Бориса Патона (видео)

Борис Патон не дожил несколько месяцев до своего 102-летия.

Стали известны некоторые обстоятельства смерти героя Украины, руководителя Национальной академии наук Бориса Патона.

Как сообщает сайт "Сегодня", сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы ... Похороны, очевидно состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. у него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место захоронения", - говорят в НАН Украины.

Кроме того, по данным академиков, Патон раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома.

"Но и на карантине он работал. Удаленно", - уточнили в НАН Украины.

По информации еще одного источника, Борис Патон последнюю неделю лежал в реанимации, ему поддерживали работу сердца.

Борис Патон умер: биография Героя Украины

Родился 14 ноября 1918 года в Киеве. Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик).

Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона.

Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.

14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.

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Автор: Юрий Годован