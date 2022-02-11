Меткомбинат помогает медикам кислородом с начала пандемии коронавируса.

Меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест" с 1 по 9 февраля 2022 года передал больницам Донецкой области 39 тонн жидкого кислорода, жизненно необходимого для спасения COVID-больных.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

В Мариуполе на лечении с коронавирусом находятся более 6 тысяч человек. COVID-инфицированных получают кислородну терапию, газ бесплатно поставляет комбинат Ильича.

Так, с начала февраля газ получили ряд больниц Мариуполя - №1, №4 и №9. Также предприятие передало 8,2 т жидкого кислорода Покровской больнице интенсивного лечения.

"Жизненно важный газ в необходимом объеме поставляется в мариупольские медучреждения, а при необходимости отгрузки осуществляются и в другие города Украины", - отметила и. о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината Ильича Елена Кондалова.

На сегодня "Метинвест" - один из крупнейших поставщиков кислорода в больницы. Когда в октябре Украина столкнулась с его дефицитом, компания существенно нарастила отгрузки до медучреждений. Всего за 2021 год предприятия "Метинвеста" бесплатно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного кислорода более сотни больниц в 17 областях страны.