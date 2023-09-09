Флаг запустили по случаю дня основания города Авдеевка.

Гигантский флаг Украины, утром 9 сентября появившийся в небе над оккупированным Донецком, запустили украинские защитники.

Как сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, флаг запустили в честь дня города Авдеевка. Он полетел в сторону оккупированного Донецка,

"Сегодня 245 годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности - запустили в небо государственный флаг на шариках. Он улетел на Донецк. Уже слышим перехваты, они там немного бесятся по этому поводу. Пытались его сбить. Но над Киевским районом Донецка государственный флаг уже развевается", - сказал Барабаш.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко показал момент запуска флага в Авдеевке. По его словам, флаг запустили военные волонтеры.

Флаг Украины над Донецком

Сегодня утром над временно оккупированным Донецком летел гигантский флаг Украины. Сине-желтый флаг запустили на воздушных шариках красного и черного цветов, повторяющих цвета флага Украинской повстанческой армии.

Украинский флаг видели жители Калинского района Донецка. В условиях благоприятной утренней погоды флаг медленно развивался в небе.

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