Суд арестовал участников банды полицейских из Павлограда - ГБР

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда Днепропетровской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четверо оперативников Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ГБР проинформировали о задержании семи полицейских, которые ради повышения показателей своей работы заставляли граждан совершать преступления.

Среди задержанных - начальник Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и его заместитель, начальник сектора этого же отдела полиции и четверо оперативных работников.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители для повышения показателей в работе полиции заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и пр.), оказывая психологическое давление на них и насилие.

За совершение преступлений полицейские предоставляли пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе, тяжких.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией); ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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