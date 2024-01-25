Более того, скандальный политик напомнил, что имеет офицерское звание и давал присягу Украине.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что планирует вернуться в Украину. Правда, пока он в США, а потом планирует реализовывать проекты в Европе.

Как заявил Арестович в интервью Анне Олицкой, он планирует вернуться в Украину после того, что закроет два проекта в странах Европы.

"У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда поеду в Украину снова, домой. Я действительно хочу домой", - говорит он.

Экс-советник ОП уверяет, что совсем не обеспокоен открытием против него нескольких уголовных дел в Украине, а также не исключает, что его могут мобилизовать. Арестович такое поделился, что жена также хочет вернуться в Украину.

"Она больше ничего не говорит,она говорит "давай". Она тоже очень хочет в Украину. Вообще мы должны жить дома", - заявил Арестович.

Более того, Арестович отметил, что не собирается скрываться за границей. Он напомнил, что имеет офицерское звание, давал военную присягу Украине, которая находится в состоянии войны.

"Не каждая служба должна быть на фронте, но все же для этого надо сидеть под теми же бомбами и ракетами, как украинцы, которых ты пытаешься поучать", – добавил он.

Арестович об Украине - последние заявления

На днях бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович призвал "разговаривать с Путиным" и заключить мир. Он отметил, что после заключения мира между Украиной и Российской Федерацией нужно подать совместный иск против Запада.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что РФ может использовать Алексея Арестовича в информационной войне против Украины. В свою очередь экс-советник ОПУ жестко ответил.

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