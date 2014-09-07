В Горловке боевики удерживают "врагов народа" в пыточной в шахтоуправлении - журналист

В Горловке в здании ГП "Артемуголь", захваченном боевиками, расположена пыточная, где удерживают заложников. Военнопленных при этом содержат в захваченном здании Отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП).

Об этом в своем Facebook заявил журналист издания Gorlovka.ua Александр Билинский.

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"В основном в ней ("пыточной") - не военнопленные, а местные "враги народа". Бизнесмены и их родственники, силовики, общественные деятели, журналисты. Военнопленных содержат в ОБОПе", - отметил он.

По данным журналиста, в пыточной среди прочих удерживают начальника городского отдела ГАИ Юрия Суходольского.

"На его автомобиле ездят боевики, а в доме живут представители "дружественных" народов", - добавил он.

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Как известно, СБУ совместно с волонтерами, общественными активистами, независимыми журналистами ведет работу по уточнению базы данных пропавших без вести, пленных и заложников.

Ранее в СНБО заявили, что точных данных о количестве заложников, пленных и пропавших без вести нет, однако их количество точно превышает 200 человек.

Вместе с тем представители российского МИД озвучивали цифру более 1000 человек.