В Луганске "казаки" собираются превратить собор в общежитие

Как сообщил УНИАН настоятель собора, сегодня в полдень в собор ворвались донские «казаки».

Читайте такжеВ Донецке под обстрел террористов попал кафедральный собор УГКЦОни приказали в течение часа священникам и служителям покинуть собор, поскольку намерены обустроить в нем общежитие.

«Сказали, что больше здесь не будет никакого храма», - отметил священник.