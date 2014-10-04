В Луганске "казаки" собираются превратить собор в общежитие

16:21, 04 октября 2014
Общество
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В Луганске российские боевики, которые называют себя донскими «казаками», сегодня днем захватили Свято-Троицкий кафедральный собор, принадлежащий Украинской Православной Церкви Киевского патриархата.

wikipedia.org

Как сообщил УНИАН настоятель собора, сегодня в полдень в собор ворвались донские «казаки».

Читайте такжеВ Донецке под обстрел террористов попал кафедральный собор УГКЦОни приказали в течение часа священникам и служителям покинуть собор, поскольку намерены обустроить в нем общежитие.

«Сказали, что больше здесь не будет никакого храма», - отметил священник.

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