На Луганщине у украинцев отбирают паспорта

14:19, 04 октября 2014
Общество
0 0

В городах Ровеньки и Антрацит Луганской области боевики осуществляют поквартирный обход и изымают у местных жителей паспорта гражданина Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Также, по его словам, в городе Стаханов террористы ввели комендантский час, а его нарушителей будут привлекать к общественным работам.

Читайте такжеБоевики начали переводить школы на Луганщине на "российскую программу"Как сообщалось, в конце сентября в так называемой "ЛНР" начали выдавать "паспорта".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter