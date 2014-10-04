На Луганщине у украинцев отбирают паспорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Также, по его словам, в городе Стаханов террористы ввели комендантский час, а его нарушителей будут привлекать к общественным работам.

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