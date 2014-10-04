На Луганщине у украинцев отбирают паспорта
14:19, 04 октября 2014Общество
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В городах Ровеньки и Антрацит Луганской области боевики осуществляют поквартирный обход и изымают у местных жителей паспорта гражданина Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Также, по его словам, в городе Стаханов террористы ввели комендантский час, а его нарушителей будут привлекать к общественным работам.
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