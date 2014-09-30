Ночь прошла спокойно, но провокации боевиков не прекращаются - штаб АТО

Ночь в районе проведения АТО прошла спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ситуация в Донецком аэропорту и вблизи Дебальцево подконтрольна силам АТО.

"Участники рабочей группы совместного центра по контролю и координации вопросов относительно прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон прилагают усилия для стабилизации ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что неподконтрольные вооруженные формирования осуществляют провокации.

В течение минувших суток неоднократно обстреливали позиции АТО в населенных пунктах Никишино, Малоорловка, Редкодуб, Чернухино. Во время обстрелов используют РСЗО БМ-21 Град.

Обстановка вокруг Мариуполя полностью контролируется украинскими военнослужащими.