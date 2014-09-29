Сегодня - 73-я годовщина начала массовых убийств в Бабьем Яру

Накануне в Киеве появились объявления, приписывавшие жителям города - евреям явиться утром 29 сентября на перекресток улиц Мельникова и Дегтяревской. "Кто не явится - будет расстрелян", утверждалось в объявлении.

Однако когда киевские евреи прибывали на место, их раздевали, жестоко били и гнали к месту расстрела. Только за первые два дня в Бабьем Яру погибло более 30 тысяч человек. Всего, по оценкам историков, за два года там было убито более 150 тысяч человек - евреев, цыган, украинских националистов, коммунистов и других.

Вчера в Киеве был проведен марш памяти жертв Бабьего яра "Без памяти нет будущего". Сегодня в чествовании памяти жертв нацизма приняли участие высшие должностные лица Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент Украины Петр Порошенкосегодня возложил цветы к памятнику гражданам и военнопленным, расстрелянным немецкими нацистами в Бабьем Яру.

Присутствующие почтили память жертв расстрелов минутой молчания.