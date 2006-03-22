Ющенко предлагает приватизировать замки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что приватизация замков может стать абсолютно реальной практикой в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Збаражском замке в Тернопольской области Президент сказал, что привлечение частных структур и общественных организаций для восстановления украинских замков является одной из конкретных задач политики 2006 года.

По словам В.ЮЩЕНКО, на развитие туризма и восстановление исторических достопримечательностей в 2005 году в госбюджет было заложено в 15 раз больше средств, чем в 2004 году, а в этом году - еще в 20 раз больше. «Но эти 147 млн. гривен слишком мало, поэтому большое значение имеет интеграция в этот процесс частных структур», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он положительно относится к приватизации замков в Украине.

Он заметил, что результатом сегодняшнего совещания в Збараже станет план действий по каждому замку, в частности в Тернопольской области, которая богата на достопримечательности архитектуры. По словам В.ЮЩЕНКО, этим планом на 2006 год будут предусмотрены мероприятия по всем замкам.