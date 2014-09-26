Донецкий облсовет выделил 30 млн грн на восстановление инфраструктуры Славянского района

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, данное решение было принято на 32-й сессии облсовета 6 созыва. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.

В сообщении пояснили, что в первую очередь, средства будут направлены на ремонт водопроводных сетей и насосных станций, которые особенно пострадали в результате проведения военных действий.

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Также в ходе сессии депутаты поднимали вопросы о необходимости выделения средств на восстановление поврежденных объектов водоснабжения западной части Донецкой области, в том числе городов Красноармейска, Доброполья, Селидово, Димитрова.

В настоящее время специалистами проводится работа по уточнению объема ремонтных работ на поврежденных объектах коммунальных предприятий «Компания «Вода Донбасса» и «Донецктеплокоммунэнерго».