За сутки в Донецке снаряды четыре раза попали в дома

В Донецке в настоящее время обстановка стабильно напряженная, в городе периодически раздаются одиночные залпы из крупнокалиберного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 19 на 20 сентября в Донецке прошла относительно спокойно. Утром, начиная с 5.00, по городу периодически раздаются одиночные залпы из крупнокалиберного оружия. По состоянию на 9.00 в Донецке обстановка стабильно напряженная», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Мариуполе слышна стрельба из "Градов", в центре города нет воды

Вместе с тем в горсовете отметили, что системы жизнеобеспечения города работают, общественный транспорт осуществляет движение согласно графикам "выходного дня".

В горсовете напомнили, что за минувшие сутки в Донецке было зафиксировано 4 случая попадания снарядов в жилые дома и здания.