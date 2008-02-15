Место для Соборной мечети определил Хозяйственный суд Крыма

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым обязал Симферопольский городской совет заключить с Духовным управлением мусульман Крыма договор аренды земельного участка площадью 2,7 га по ул. Ялтинской, 22 для строительства Соборной мечети.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель Муфтия Крыма по вопросам строительства и управления делами Джемиль БЕБИШЕВ.

По его словам, Хозсуд, заслушав доводы всех сторон (на заседании присутствовали представители горсовета Симферополя, Лесного хозяйства, Рескомзема автономии, представители мусульман Крыма), принял решение удовлетворить требования истцов - Духовного управления мусульман Крыма.

Д.БЕБИШЕВ отметил, что суд обязал горсовет в десятидневный срок заключить с Духовным управлением мусульман Крыма договор аренды участка площадью 2,7 га по улице Ялтинская, 22 в Симферополе для строительства Соборной мечети.

В Хозсуде Крыма корреспонденту УНИАН информацию получить не удалось – на месте не оказалось помощника судьи, который рассматривал дело.

Не удалось получить информацию по данному поводу и в горсовете Симферополя.

Как сообщал УНИАН, вопрос о выделении участка под строительство Соборной мечети в Симферополе не решается на протяжении многих лет. Сначала Духовное управление мусульман Крыма планировало построить свой главный храм в городском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть на пустыре, расположенном на объездной трассе по ул. Ялтинской, 22. В июле 2004 года Симферопольский горсовет согласовал ДУМК месторасположение земельного участка площадью 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу данной земли в аренду. Однако в связи с тем, что в марте 2006 года вступил в силу новый Лесной кодекс, возникла необходимость в повторном согласовании данного вопроса Симферопольским горсоветом, а также Советом министров и Верховной Радой АРК.

10 января 2008 года на сессии Симферопольского горсовета было принято решение выделить под мечеть участок площадью 2,7 гектаров по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22, как планировалось ранее.

Духовное управление мусульман Крыма выразило возмущение по этому поводу и обратилось в суд, а прокуратура Крыма вынесла протест на решение горсовета.