Порошенко наградил кинорежиссера Сенцова орденом "За мужество"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующий указ Порошенко подписал накануне Дня Независимости Украины.

В пресс-службе напомнили, что Сенцов - известный украинский кинорежиссер, сценарист, обладатель многочисленных кинопремий и призов от международных кинофестивалей и организаций. Сенцов был активистом Автомайдана. Во время крымского кризиса поддерживал движение за единую Украину, покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости украинским военным частям в Крыму, которые были заблокированы.

11 мая Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, позже в этот день он был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово.

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Украинский президент, Министерство иностранных дел Украины, украинская громада, большое количество международных кинематографических и правозащитных организаций, всемирно известные кинорежиссеры Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холанд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч и другие выступили с требованием к президенту России Путину освободить украинского режиссера.

«Международная амнистия» считает арест Сенцова незаконным.