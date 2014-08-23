Посольства Латвии, Эстонии и Литвы провели акцию солидарности с украинским народом
22:55, 23 августа 2014Общество
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Люди объединились в живую цепь.
Посольства Латвии, Эстонии и Литвы провели акцию солидарности с украинским народом / ТСН
На площади возле Украинского дома собралось около 400 человек с национальной символикой Украины и Балтийских стран.
Люди объединились в живую цепь – таким образом, литовцы, латыши и эстонцы продемонстрировали поддержку нашего народа, а также отметили 25-летие Балтийского пути - акций протеста против оккупации Советским Союзом.
В 1985 году в знак протеста против советской оккупации люди образовали цепь длинной 600 километров, которая объединила Ригу, Таллинн и Вильнюс.
По завершении киевской акции под гимн Украины в небо взлетели шарики в виде флагов четырех государств.
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