Вывезенные в Россию мощи одесского святого возвращать не будут - СМИ

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают местные "Вести", по договоренности с митрополитом Одесским мощи останутся в Перми навсегда. Об этом в ходе церемонии открытия выставки заявил глава Пермской митрополии РПЦ, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Преподобный Кукша родился 12 января 1875 года в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. Ему приписывается дар врачевания и исцеления душевных и телесных недугов. Он неоднократно бывал в Иерусалиме и на Афоне. Во время Первой мировой войны служил братом милосердия в санитарном поезде. Позже претерпел немало бедствий из-за притеснения православной церкви советской властью.

Читайте такжеВ Баварии случайно обнаружили мощи преп. Леонарда НоблакськогоВ 1938 году Кукша Одесский был арестован и приговорен к пяти годам заключения с отбыванием срока в поселке Нижняя Мошева Соликамского района Молотовской области (ныне Пермский край РФ). В 1943-м на три года был отправлен в ссылку в Кунгур без права совершения богослужений, жил в колокольне единственной на то время действующей городской церкви.

После долгих ссылок вернулся в Киев, а позже был переведен в Почаевскую лавру, потом в монастырь в селе Крещатик на Буковине, а после его закрытия в 1960 году - в Успенский монастырь в Одессе.