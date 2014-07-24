Украина потеряла 5 позиций в индексе человеческого развития - ООН

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на Доклад о человеческом развитии за 2014 год, подготовленный Программой развития ООН.

ИЧР - это итоговая мера для оценки долговременного прогресса по трем основным измерениям человеческого развития: долгая и здоровая жизнь и доступ к знаниям и достойный уровень жизни.

Значение ИЧР Украины за 2013 год равно 0,734. За период с 1990 по 2013 значение ИЧР Украины выросло с 0,705 до 0,734, или на 4,1%.

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Вместе с тем, ИЧР Украины за 2013 год (0,734) ниже среднего значения для стран с высоким уровнем человеческого развития (0,735) и среднего для стран Европы и Центральной Азии (0,738). Например, одними из стран, которые в рейтинге ИЧР заняли "соседние" позиции с Украиной и могут быть сопоставимы по численности населения, являются Казахстан и Россия. Они заняли соответственно 70 и 57.

Как говорится в докладе ООН, за период с 1980 по 2013 гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине уменьшилась на 0,8 года. При этом валовой национальный доход на душу населения в Украине (им измеряется уровень жизни) за период с 1990 по 2013 г. уменьшился примерно на 24,2%.