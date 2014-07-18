На Черкасщине самолет задел линию электропередач и упал в поле, пилот погиб

Вчера в 19.15 в Черкасской области вблизи с. Белашки Тальновского района произошло падение легкомоторного самолета, погиб пилот.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пилот частного легкомоторного самолета «Бекас Х-32», снизив аппарат до опасной высоты, задел линию электропередач. Самолет упал на кукурузное поле и загорелся. Погиб пилот, пожар самоликвидировался. Читайте такжеПравительство поможет найти виновников трагедии с Boeing-777 - Яценюк На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черкасской области.

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