Ущерб от разрушения жилых домов в Славянске оценили в 1,5 млрд грн
17:01, 16 июля 2014Общество
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предварительно оценивает повреждение жилья в Славянске Донецкой области в 1,5 млрд грн.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Николай Чечеткин, передает LB.ua.
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"Цифра пока предварительная, когда сделаем разборку, заработает комиссия, которая будет определять целесообразность восстановления этого жилья", - сказал он, уточнив, что экспертиза будет проходить в течение 10 дней.
Кроме того, Николай Чечеткин подчеркнул, что в Славянске есть 3 недостроенных дома, которые можно достроить.
"Повреждено 34 многоквартирных дома, 11 из них - требуют серьезного ремонта", - сказал он.
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