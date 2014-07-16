Ущерб от разрушения жилых домов в Славянске оценили в 1,5 млрд грн

Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Николай Чечеткин, передает LB.ua.

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"Цифра пока предварительная, когда сделаем разборку, заработает комиссия, которая будет определять целесообразность восстановления этого жилья", - сказал он, уточнив, что экспертиза будет проходить в течение 10 дней.

Кроме того, Николай Чечеткин подчеркнул, что в Славянске есть 3 недостроенных дома, которые можно достроить.

"Повреждено 34 многоквартирных дома, 11 из них - требуют серьезного ремонта", - сказал он.