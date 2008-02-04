Фирташ считает, что идея Тимошенко захлебнется в Каспийском море

Совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ считает невозможной реализацию Украиной совместно с Европейским Союзом проекта по строительству газопровода White Stream ("Белый поток") для поставки газа из Центральной Азии через Каспийское и Черное моря и Украину в страны Европы.

Об этом он сказал в своем первом телевизионном интервью на телеканале «Интер» 3 февраля.

В частности, Д.ФИРТАШ отметил, что для успешной реализации такого масштабного проекта необходимо, в первую очередь, иметь контрактную базу со среднеазиатскими странами на поставки газа.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день весь объем топлива, поставляемого Туркменистаном (наибольший среднеазиатский поставщик), уже законтрактован Россией.

Кроме того, еще одной проблемой, делающей невозможной строительство White Stream, является делимитация шельфа Каспийского моря среднеазиатскими странами.

"На Каспии находится пять стран. Они до сегодня не поделили Каспий как море. Поэтому как вы будете строить эту трубу? Как можно поставить туда что-нибудь? Это невозможно", - сказал Д.ФИРТАШ.

При этом он назвал перспективным для Украины строительство газопровода "Богородчаны-Ужгород", что увеличит пропускную способность газотранспортной системы на 30 млрд. кубометров.

"Эта достройка трубопровода, она даст практически возможность Украине где-то порядка 30 млрд. кубов газа увеличить транзит, и где-то в деньгах это порядка 500 млн. долларов (в год)", - сказал Д.ФИРТАШ.

Он добавил, что реализовать этот проект можно в течение 2009 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находясь с визитом в Брюсселе, предложила Европейскому Союзу совместное строительство газотранспортной магистрали White Stream для поставки газа из Центральной Азии в Европу.

Проект White Stream предусматривает строительство газопровода из Туркменистана через Азербайджан к грузинской Супсе и потом по дну Черного моря через Крым в направлении Евросоюза.