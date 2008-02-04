Ситуация на украинско-польской границе несколько разрядилась

Ситуация на украинско-польской границе на выходных несколько разрядилась после того, как большинство польских таможенников-забастовщиков вернулись на рабочие места. Если раньше водителям грузовиков приходилось простаивать в очередях на границе кое-где по шесть дней, теперь время ожидания составляет менее суток, передает АР. Обозреватели отмечают, что таким образом таможенники, очевидно, отреагировали на призыв польского премьера Дональда Туска, который на прошлой неделе пообещал подумать о возможностях удовлетворить требования забастовщиков. Польские таможенники требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Немецкая волна