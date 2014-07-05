Прощание с митрополитом Владимиром состоится в Успенском соборе Лавры

13:28, 05 июля 2014
Общество
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Сегодня тело митрополита перенесут в Успенский собор

Верующие простятся с Владимиром в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры / lavra.ua

Священный синод Украинской православной церкви Московского патриархата определит время отпевания и место погребения предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского и всей Украины Владимира, который умер сегодня утром на 79-м году жизни после длительной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Согласно сообщением, сегодня тело митрополита перенесут в Успенский собор Киево-Печерской Лавры, где духовенство и верующие смогут попрощаться с предстоятелем. 

Божественную литургию в сослужении епископата и духовенства совершит местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Также будет назначена дата проведения Собора епископов УПЦ МП, который должен избрать нового предстоятеля.

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