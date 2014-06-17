В зоне АТО уже погибли четверо жителей Черновицкой области
22:51, 17 июня 2014Общество
50 0
7 июня в зоне проведения антитеррористической операции в восточных областях Украины погибли трое военнослужащих из Черновицкой области.
В зоне АТО уже погибли четверо жителей Черновицкой области
О гибели двух военных сообщил Черновицкий городской председатель Алексей Каспрук.
Как передает корреспондент УНИАН, в областном военкомате подтвердили смерть военнослужащих в Луганской области, уточнив, что погибших трое.
Читайте такжеВ боях с террористами в зоне АТО погибло 4 украинских силовиков, 31 ранен - Тимчук
По словам областного военного комиссара Виталия Чурая, все погибшие из воинской части А 2582, которая дислоцирована в Черновцах. Сейчас более детальной информации нет.
Отметим, что Черновицкая область уже потеряла четырех военных, которые несли службу в зоне проведения АТО.
13 июня в Черновцах похоронили прапорщика Вячеслава Пелехатого, погибшего 10 июня в бою под Славянском.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter