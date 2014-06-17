В зоне АТО уже погибли четверо жителей Черновицкой области

О гибели двух военных сообщил Черновицкий городской председатель Алексей Каспрук.

Как передает корреспондент УНИАН, в областном военкомате подтвердили смерть военнослужащих в Луганской области, уточнив, что погибших трое.

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По словам областного военного комиссара Виталия Чурая, все погибшие из воинской части А 2582, которая дислоцирована в Черновцах. Сейчас более детальной информации нет.

Отметим, что Черновицкая область уже потеряла четырех военных, которые несли службу в зоне проведения АТО.

13 июня в Черновцах похоронили прапорщика Вячеслава Пелехатого, погибшего 10 июня в бою под Славянском.