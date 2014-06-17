"Лугансквода" приостановила подачу воды в Каменнобродский район Луганска
16:36, 17 июня 2014Общество
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Коммунальное предприятие "Компания "Лугансквода"" приостановило подачу воды жителям Каменнобродского района Луганска из-за боевых действий.
В один из районов Луганска перестали подавать воду / фото evpcity.com
Как сообщила УНИАН пресс-служба "Луганскводы", в связи с боевыми действиями, приблизившимися непосредственно к Луганску, 17 июня в 15.00 приостановлена работа насосной станции 4-го подъема, которая снабжает водой Каменнобродский район.
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Сотрудники насосной станции отпущены по домам, чтобы не подвергать их жизни и здоровье опасности.
Данная ситуация сохранится до тех пор, пока боевые действия в данном месте не прекратятся. После их прекращения сотрудники предприятия смогут вернуться на рабочие места, и возобновить подачу воды абонентам.
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