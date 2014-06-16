Террористы начали обстреливать Луганск из "Града" – источник

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает блогер Сергей Иванов, ссылаясь на информированный источник.

"Террористы выволокли на Веселую Гору под городом Счастье систему залпового огня "Град" (дальность стрельбы от 20 до 40 км) и собираются начать обстрел Луганска, чтобы затем обвинить в нём украинскую армию", - написал он.

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Позже Иванов добавил, что около 23:00 начался обстрел Луганска.

Напомним, 14 июня силы АТО вошли с северной стороны в город Счастье Луганской области. Украинской армии удалось освободить село Веселая Гора и город Счастье.

В ходе боев пострадали 5 человек из числа украинских военных. Есть как минимум 9 погибших со стороны вооруженных террористов.

Село Веселая Гора находится недалеко от города Счастье.