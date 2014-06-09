Жильцы второго подъезда взорвавшегося в Николаеве дома вернулись в квартиры

Как сообщил корреспондент НикВестей с места событий, жильцам дома власти города пообещали возобновить водоснабжение в течение 30 минут, подачу электроэнергии – в течение полутора часов. Газоснабжением соответствующие службы займутся завтра.

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Кроме того, специалисты провели предварительный осмотр дома, на условиях конфиденциальности «Новостям-N» сообщил один из экспертов. По мнению экспертов, для восстановления дома придется разобрать 3-4 этажа 1-го подъезда и отстроить их заново, поскольку ремонту они не подлежат.

Второй подъезд существенных повреждений не получил, поэтому люди смогли вернуться в свои квартиры.

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В настоящее время на месте взрыва ведутся аварийно-восстановительные работы и разбор завалов. После этого эксперты более детально осмотрят повреждения и смогут сделать более точное заключение.