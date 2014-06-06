В Донецке террористы угрозами заставили провайдера отключить пять украинских каналов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении компании.

Компания опубликовала те требования, которые им выдвинули сепаратисты от имени своего «совета министров».

«В связи с распространением отдельными украинскими каналами информации, направленной на разжигание вражды между русским и украинским народом, расовой неприязни, пропаганды национальной и социальной ненависти, неонацизма, героизации пособников немецкого нацизма, агитации к насилию, распространение лживой информации о деятельности Донецкой народной республики, в соответствие с конституции ДНР…требуем прекратить трансляцию», - написали сепаратисты, указав, какие телеканалы нужно отключить. При этом «ДНР» пригрозили: «При невыполнении требования будут приняты меры, направленные на прекращение ретрансляции всех украинских каналов. Не гарантируем сохранность имущества вашего предприятия и безопасность персонала».

Читайте такжеТурчинов прокомментировал видео расстрела пленных: переговоров с террористами не будетПоэтому компания MATRIX заявила о прекращении трансляции и объяснила: «Мы неоднократно озвучивали свою позицию: компания MATRIX - вне политики! Меры по отключению указанных каналов являются вынужденными и никоим образом не характеризуют наши политические пристрастия или антипатии. Наша главная цель - обеспечить невмешательство в деятельность компании MATRIX, сохранность имущества и товарно-материальных ценностей, а самое главное - безопасность жизни и здоровья сотрудников компании. В связи с этим мы выполняем выдвинутое требование ДНР и приостанавливаем вещание 5 украинских телеканалов».