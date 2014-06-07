В центре Одессе прошел девичий велопробег.

Как передает корреспондент УНИАН, около 60 девушек собрались в Городском саду, откуда проехали на велосипедах разных марок, включая спортивные, через центральные улицы города – к Морскому вокзалу, где сделали фото на память.

Все девушки были одеты в яркие платья, некоторые держали зонтики для защиты от солнечных лучей.

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Как пояснила организатор велопробега Оксана Тарасюк, девушки организовались через социальные сети. Цель мероприятия - обратить на себя внимание жителей этого города, показать, что велосипед – красивый, экологически чистый и удобный вид транспорта.

Девушек сопровождали также на велосипедах мужчины, как они пояснили, в целях безопасности.