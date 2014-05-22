Кабмин выделил 11,6 млн грн помощи семьям, члены которых погибли на Майдане

«Выделить Министерству социальной политики 11,6 млн грн для предоставления одноразовой денежной помощи семьям, члены которых погибли в акциях протеста, прошедших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц», - говорится в распоряжении Кабинета министров.

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Минфину поручено выделить эту сумму из резервного фонда госбюджета, а Минсоцполитики – утвердить в недельный срок по согласованию с Минэкономразвития и Минфином перечень расходов. Отчет об использовании средств должен быть подан в Минфин и Госказначейство не позднее 1 октября этого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава ,в центре Киева с начала столкновений между активистами и правоохранителями погибли не менее 100 человек.