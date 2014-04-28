В Киеве 1 мая состоится Марш «Справедливость»

1 мая в 10.00 в Киеве начнется Марш «Справедливость» Блока левых сил Украины , на котором будет выдвинуто 7 политических и 7 экономических требований к Правительству.

Представители политических партий , общественных организаций и люди левых взглядов , которые разделяют принципы социальной справедливости , призывают всех 1 мая выйти вместе с ними на первомайскую демонстрацию с требованиями:

-На 30 % повысить зарплаты и пенсии;

-Отменить пенсионную реформу;

-Остановить рост цен;

-Отменить необоснованно повышенные коммунальные тарифы;

-Уменьшить налоги на малый и средний бизнес;

-Ввести прогрессивное налогообложение на прибыль крупных корпораций ;

-Учитывая кризис , ввести полугодовой мораторий на возврат потребительских кредитов .

Под давлением людей , которые , объединившись выйдут на улицу Правительство начнет считаться не только с мнением МВФ , но и учитывать требования своих граждан!

Инициаторы демонстрации: Социалистическая партия Украины, НПО "Студенческий патруль Киева" , Социал -демократическая партия Украины , партия «Социалистическая Украина» , ОО «Жара» , «СМС » , общественность Киева.

Начало Марша : 1 мая в 10. 00 возле метро « Арсенальная».

Маршрут : от метро «Арсенальная » к зданию Правительства .

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