Встреча заместителя министра доходов и сборов Украины с личным составом следственно-оперативных подразделений управления финансовых расследований
12:08, 23 апреля 2014Общество
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23 апреля 2014 года в 14-00 часов состоится встреча Заместителя Министра доходов и сборов Украины Владимира Хоменко с личным составом следственно-оперативных подразделений управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в г. Киеве.
Место проведения мероприятия: конференц-зал ГУ Миндоходов в г. Киеве, 11 этаж.
Адрес проведения мероприятия: г. Киев, ул. Шолуденко 33/19.
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