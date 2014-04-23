Встреча заместителя министра доходов и сборов Украины с личным составом следственно-оперативных подразделений управления финансовых расследований

23 апреля 2014 года в 14-00 часов состоится встреча Заместителя Министра доходов и сборов Украины Владимира Хоменко с личным составом следственно-оперативных подразделений управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в г. Киеве. Место проведения мероприятия: конференц-зал ГУ Миндоходов в г. Киеве, 11 этаж. Адрес проведения мероприятия: г. Киев, ул. Шолуденко 33/19. По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел: 461-77-30, (067) 236-41-16 - Николай Ковтуненко.

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