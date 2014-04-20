Во Львове устроили общий Пасхальный завтрак для малообеспеченных горожан

Сегодня во Львове состоялся общий Пасхальный завтрак для малообеспеченных жителей города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, традиционный Пасхальный завтрак для малообеспеченных во Львове был подготовлен во дворе школы №62. К праздничному общему столу пришли почти 300 человек, каждый из собравшихся после завтрака получил праздничный пакет с пасхой, колбасой, домашним сыром, маслом, соком (средняя стоимость набора - 95 грн).

Перед завтраком состоялась общая молитва и освящение праздничных блюд. Всех присутствующих с Пасхой поздравил городской голова Львова Андрей Садовый.

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И.о. начальника управления социальной защиты Львовского горсовета Игорь Кобрин отметил, что праздничных наборов хватило всем желающим.

«Люди, которые сегодня пришли на общий завтрак, - это малообеспеченные львовяне, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы всегда стараемся не оставлять вне поля зрения ни одного человека, чтобы в этот светлый праздник Христова Воскресения каждый человек был в семейном кругу. Также для бездомных был организован праздничный завтрак в Центре учета и пребывания бездомных граждан. Сегодня мы пригласили 200 малообеспеченных горожан, но пришло намного больше – приблизительно 300 человек. Однако пасхальных гостинцев хватило всем», - сказал он.