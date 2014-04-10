Крым оставили 170 авиаторов Сакской бригады морской авиации

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, автоколонна, насчитывающая более 40 легковых машин и двух автобусов, передвигалась с государственными флагами, флагами ВМС.

Летчиков и их семей встречали на пункте пропуска “Турецкий вал” украинские военные, пограничники и рядовые граждане.

Читайте такжеПервые МИГ-29 из Бельбека сегодня переправят на материк

Работники военной автоинспекции ВСП сопровождали автоколонну до Николаева. Там военнослужащих разместили на базе нескольких частей гарнизона, некоторые семьи поселили в санатории “Борисфен” города Очаков.

Как отметили в Минобороны, военные Сакской бригады морской авиации прославились на всю страну еще в начале оккупации Крыма. Ночью в режиме радиомолчания они рискнули и эвакуировали технику на материк – перебросили вертолеты и самолеты под Николаев. В Крыму остались только неисправные машины.