Этой ночью Украина переходит на летнее время

В Украинском гидрометеоцентре сообщили, что в 2014 году переход на летнее время приходится на 30 марта. Переход должен состояться в 2 часа ночи переводом стрелок часов на 3-ий час. Все электронно-цифровые устройства (компьютер, телефоны) переход осуществляют автоматически.

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Справка. 20 сентября 2011 за постановление об изменении порядка учета времени в Украине проголосовали 266 народных депутатов из тогдашнего провластного большинства. Таким образом Верховная рада Украины установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа (часовой пояс Москвы), отменив этим переход на зимнее время в октябре 2011 года, соответственно и следующий за этим переход на летнее время.

18 октября 2011 Верховная Рада Украина передумала и приняла постановление "О признании таким, что утратило силу постановления Верховной Рады Украины «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины", за это решение проголосовали 295 народных депутатов из 349 зарегистрированных в этот день в сессионном зале. Новым постановлением признается, что предыдущее постановление от 20 сентября 2011 потеряла силу, также предложено правительству в течение одного месяца со дня вступления в силу нового постановления внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о порядке исчисления времени на территории Украины.