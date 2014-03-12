Во Львове ищут мужчину, обворовавшего семью, приютившую его после лечения

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 11 марта в Железнодорожный райотдел милиции Львова с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница поселка Белогорща (территориально относится к городу Львов), которая сообщила, что 24-летний мужчина, житель Донецкий области, совершил кражу имущества из ее дома, в котором проживал в период с 5 по 11 марта.

Женщина сообщила, что ее семья предоставила приют молодому мужчине, который прошел курс лечения во Львове и, по его словам, ему некуда было вернуться в Донецкую область, откуда он родом. Львовская семья приняла на временное проживание мужчину, предоставив ему отдельную комнату в своем доме.

Однако, 11 марта мужчина исчез, прихватив из дома потерпевшей средства в сумме 2 600 долл., 1 тыс. евро и золотые изделия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 УКУ (тайное похищение чужого имущества). Наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Проводятся следственные действия.

Как сообщила дочь потерпевших львовян Марьяна на странице Евромайдан Львов в Facebook, участник 9-й сотни Евромайдана, сирота из Донецка, в течение двух месяцев был на Майдане, принимал участие в событиях 18-20 февраля, там же был травмирован. Он приехал подлечиться во Львов, дал несколько интервью, а затем обворовал дом львовян, которые дали парню постоянное пристанище.

«Он ограбил наших родителей, которые приняли его к себе, дали ему отдельную комнату на постоянно (украл очень большую сумму денег, золото, велосипед), включил газ (не зажег, а просто открутил), оставил включенным свет и убежал. Спасибо Господу все живы», – пишет девушка.

По ее словам, молодой человек под предлогом Майдана покупает "шокеры" и пневматическое оружие, собирает деньги и втирается в доверие, акцентируя на том, что он сирота и ему из-за Майдана сожгли дом и угрожали убийством.

«Скорее всего он уже давно не во Львове, хотя заявление в милицию мы написали, но если бы вдруг он вам попался – будем благодарны за любую информацию по адресу: marjanka.j@gmail.com. Особая примета – нет верхних зубов», – пишет Марьяна.