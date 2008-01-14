Ехануров добавил праздник украинским военным

Министр подписал приказ

Ежегодно 1 октября будет отмечаться День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ. “Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины предназначены для выполнения задач надежного прикрытия группировок Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины от ударов с воздуха во время ведения всех видов высокоманевренных боевых действий”, отмечается в сообщении пресс-службы.

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