Телеканал «1+1» получил больше всего статуэток премии «Телетриумф-2013»
17:20, 13 февраля 2014Общество
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«1+1» победил в девяти номинациях, таким образом получив максимальное преимущество.
Больше всего статуэток «Телетриумфа-2013» получил «1+1»
Больше всего наград 13-й национальной телевизионной премии «Телетриумф»среди телеканалов получил телеканал «1+1» - он победил в девяти номинациях, сообщает Телекритика.
Шесть статуэток досталось телеканалу «Интер», четыре - ICTV, три - «Украине», по одной - Новому каналу, СТБ, TVi, М1, каналу «Футбол».
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Среди региональных телеканалов две награды получил днепропетровский 34 канал, по одной - Львовский ОГТРК, ZIK и ассоциация «Эммануил».
Среди продакшн-компаний победу в шести номинациях получил «Квартал 95», в пяти - Star Media, в трех - Film.ua.
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