Телеканал «1+1» получил больше всего статуэток премии «Телетриумф-2013»

Больше всего наград 13-й национальной телевизионной премии «Телетриумф»среди телеканалов получил телеканал «1+1» - он победил в девяти номинациях, сообщает Телекритика.

Шесть статуэток досталось телеканалу «Интер», четыре - ICTV, три - «Украине», по одной - Новому каналу, СТБ, TVi, М1, каналу «Футбол».

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Среди региональных телеканалов две награды получил днепропетровский 34 канал, по одной - Львовский ОГТРК, ZIK и ассоциация «Эммануил».

Среди продакшн-компаний победу в шести номинациях получил «Квартал 95», в пяти - Star Media, в трех - Film.ua.